روسيا.. زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب كامتشاتكا وتحذيرات من حدوث «تسونامي»

ضرب زلزال قوي منطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من احتمال حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وأكد حاكم المنطقة فلاديمير سولودوف أن جميع خدمات الطوارئ في حالة تأهب قصوى، مشيرًا إلى عدم ورود أي تقارير عن أضرار حتى الآن رغم وصول الأمواج إلى الشواطئ.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بلغت قوة الزلزال 7.8 درجات على مقياس ريختر، ووقع على عمق 10 كيلومترات، بينما قدّرت وزارة الطوارئ الروسية قوته بـ7.2 درجات، مشيرة إلى أن مركزه يبعد 128 كيلومترا شرق مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.

والهزات الارتدادية لم تتأخر، إذ تم تسجيل هزة ارتدادية بقوة 5.8 درجات، كما أظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اهتزازات عنيفة في المنازل وتحرك سيارات متوقفة في الشوارع.

وفي أعقاب الزلزال، أُطلقت تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي على السواحل الشرقية لشبه جزيرة كامتشاتكا، وكذلك في بحر بيرينغ والمحيط الهادئ، وتم الإبلاغ عن أمواج يتراوح ارتفاعها بين 30 و62 سنتيمترا في مناطق مختلفة من الساحل.

كما صدرت تحذيرات مماثلة من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية ومركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، شملت مناطق من ألاسكا، قبل أن يتم رفعها لاحقًا.

وأكد سولودوف عبر “تلغرام” أن “هذا الصباح يمثل اختبارًا جديدًا لصمود سكان كامتشاتكا”، مضيفًا أن السلطات باشرت بفحص شامل للمباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.

وتقع كامتشاتكا على “حلقة النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي المرتفع، وقد شهدت شبه الجزيرة مؤخرًا سلسلة من الزلازل القوية، آخرها زلزال في يوليو الماضي بلغت قوته 8.8 درجات وتسبب في تسونامي ضرب بلدة سيفيرو-كوريلسك.

ولا تزال السلطات في حالة ترقب، مع متابعة مستمرة للتطورات والتأكد من سلامة السكان والبنية التحتية.