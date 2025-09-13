روسيا.. زلزال قوي يضرب ساحل كامتشاتكا وتحذيرات من تسونامي

سجل علماء الزلازل الروس صباح اليوم السبت، زلزالاً قوياً في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وتراوحت تقديرات شدته بين 6.3 درجة وفق فرع كامشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة و7.7 درجة وفق معهد البراكين والزلازل في أقصى شرق روسيا.

ووقع الزلزال عند الساعة 02:37:53 بالتوقيت العالمي (14:37 بتوقيت كامتشاتكا، 05:37 بتوقيت موسكو) عند الإحداثيات 53.0119 شمالاً و160.4422 شرقاً، وبلغ عمق مركزه 46.8 كيلومتر، وعلى بعد 123 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك-كامشاتسكي.

وقدرت شدة الاهتزازات في المدينة بست درجات على مقياس ميركالي، وشعر السكان بالزلزال بشكل واضح، حيث خرج الكثيرون مسرعين إلى الشوارع من منازلهم ومكاتبهم ومراكز التسوق.

وأعلنت سلطات إقليم كامتشاتكا حالة التحذير من تسونامي، وحث حاكم الإقليم فلاديمير سلودوف السكان على توخي الحذر الشديد عند زيارة الشواطئ والمناطق المعرضة للموجات، وطلب متابعة المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية فقط.

وأشارت وزارة الطوارئ الروسية إلى أن حسابات مركز كامشاتكا للرصد والإنذار من التسونامي تشير إلى إمكانية اقتراب موجات تسونامي نتيجة الزلزال، مع توقع ارتفاعات متفاوتة للأمواج تتراوح بين 9 سم في بتروبافلوفسك-كامشاتسكي و37 سم عند بلدية أوست-كامشاتسكي، ووصولها إلى 1.2 متر عند رأس مايتشني وشاطئ خالاكتر، وتم وضع فرق الإنقاذ في الإقليم في حالة تأهب قصوى، ولم ترد بعد معلومات عن أضرار أو إصابات.

وفي الوقت نفسه، أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أن الزلزال بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر، ووقع على عمق 39.5 كيلومتر، فيما قدر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض قوة الزلزال عند 7.1 درجة وعمقه 10 كيلومترات.

وأصدرت هيئة الإنذار الأميركية للتسونامي تحذيراً أولياً بخصوص موجات المد العاتية، لكن لاحقاً أعلنت أنه لا تهديد مباشر بتسونامي. وفي اليابان المجاورة لم يتم إصدار أي إنذار للتسونامي.

ويأتي هذا الزلزال بعد سلسلة هزات ارتدادية متكررة في المنطقة، إذ شهدت كامتشاتكا في 30 يوليو الماضي أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة 8.8 درجة، ومنذ ذلك الحين، يسجل العلماء يومياً هزات ارتدادية، معظمها لا يشعر بها السكان، ووصف النشاط الزلزالي في المنطقة بأنه مرتفع للغاية، مما دفع رئيس الإقليم لإعلان حالة الطوارئ الطبيعية.