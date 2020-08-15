روسيا تنشر بيانات تجارب لقاح «كورونا» للعالم

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن مجمل الانتقادات الموجهة للقاح الروسي تتعلق بضرورة أن عليهم نشر “كافة البيانات الخاصة باللقاح ونشر معلومات أكثر عن الدراسة والتجارب بخصوصه”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن موراشكو قوله: “سنقوم بنشر نتائج الدراسات السريرية وما قبل السريرية قريبا جدا”.

وأوضح: “ربما سنبدأ يوم الاثنين بنشر هذه المعلومات للعالم”.

وأضاف: “الكثير لا يعرفون أن المنصة الحيوية التي جرى تطبيق اللقاح الجديد عليها، قد استخدمت سابقا في إنتاج 6 عقاقير”.

يأتي ذلك بعد أن تعرض اللقاح الروسي “سبوتنيك V” لانتقادات دولية وعالمية وتشكيك نظراً لغياب المعلومات الضرورية عنه من أجل تشكيل رؤية عن أسلوب عمله والوصول لمرحلة الاستجابة المناعية وهو ما لم تنشره روسيا بشكل كاف حتى الآن، بحسب المنتقدين.

وحول الانتقادات قال الوزير الروسي: “الزملاء الأجانب الذين يشعرون على الأرجح بالمنافسة والتفوق التنافسي للعقار الروسي يحاولون إبداء مواقف لا أساس لها إطلاقا، حسب رأينا.. لكن اللقاح الروسي، كما أكرر مرة أخرى، هو الحل الذي يستند إلى المعارف والمعطيات السريرية المحددة”.

هذا وأُطلِق اسم “سبوتنيك V”، الثلاثاء الماضي، على أول لقاح مسجل ضد فيروس كورونا في العالم من قِبل الشركة الروسية المنتجة للقاح، قياساً بإطلاق أول قمر صناعي روسي “سبوتنيك” عام 1957، وفقا للموقع الرسمي للقاح.

واختار مختصون الشركة المنتجة، هذا الاسم بالذات كون تسجيل أول لقاح ضد وباء عالمي يعد مرحلة تغيير مهمة في تاريخ البشرية، كما أحدث إطلاق أول قمر صناعي روسي “سبوتنيك 1” ذلك ومن المقرر إنتاج اللقاح بكميات كبيرة بحلول نهاية العام الجاري.

حيث أكد الرئيس الروسي أن عملية التطعيم باللقاح ستكون متوفرة لجميع المواطنين الروس قريبا من دون مقابل مادي وستكون على مراحل تبدأ بالفرق الطبية التي تكافح ضد الفيروس في الخطوط الأمامية وصولا إلى كبار السن المهددين وأخيرا إلى المواطنين العاديين.

وقال بوتن إن ابنته أخذت اللقاح.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب .

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن بوتين قوله، في اجتماع مع أعضاء الحكومة: “آمل أن نتمكن من البدء في الإنتاج الكمي قريبا، وهذا هو المهم، إطلاق الإنتاج الكمي من هذا اللقاح.. ولكي يتسنى لكل من يريد – وبطبيعة الحال، ينبغي أن يتم ذلك طوعاً، سبق لي أن قلت في هذه النقطة مرارا، كل من يريد، أن يستفيد من التطورات والإنجازات التي حققها خبراؤنا، علمائنا”.

وهنأ الرئيس الروسي كل من عمل على اللقاح وحقق النتيجة.

كما أشار بوتين إلى أن العمل في روسيا على خلق لقاحات من هذا النوع مستمر وتمنى للجميع النجاح.

وكان وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، قد أعلن في وقت سابق أيضا، أنه من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين من جرعة لقاح فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021.