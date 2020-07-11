روسيا.. سلاح الجو يعترض طائرة استطلاع أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات تابعة لها اعترضت اليوم السبت فوق بحر اليابان في أقصى شرق البلاد طائرة استطلاع أمريكية كانت متوجهة نحو حدود البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن مقاتلات من طراز “سو-25 إس” و”ميغ 31 بي إم” أقلعت اليوم، بعد رصد هدف جوي كان يحلق فوق المياه المحايدة نحو الحدود الروسية، وتبين أن ذلك الهدف طائرة استطلاع أمريكية من طراز “بوينغ أر سي-135”.

وأشار البيان إلى أن المقاتلات الروسية واكبت الطائرة الأمريكية على مسافة آمنة وعادت إلى قاعدتها بعد أن قامت تلك الطائرة بالدوران والابتعاد عن حدود البلاد.

وأكدت الوزارة أن جميع الطلعات الجوية للقوات الروسية تمت وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، بحسب الوزارة.

هذا ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لاعتراض طائرة استطلاع “أر سي-135” فوق بحر اليابان.