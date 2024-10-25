روسيا.. صدور نموذج جديد من ورقة 5000 روبل

في إطار خطته لتجديد الأوراق النقدية، “أعلن البنك المركزي الروسي، طرح ورقة 5000 روبل جديدة في روسيا”.

وذكرت قناة روسيا اليوم، “أن النموذج الجديد من ورقة 5000 روبل ظهر في إقليم ألتاي ومقاطعة بيروم الروسييين”.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي الروسي أن “نموذجين جديدين من ورقة 1000 روبل و5000 روبل سيتم طرحها في السوق الروسية، وتحتوي ورقة 1000 روبل الجديدة على صورة قلعة مدينة نيجني نوفغورود التاريخية على نهر الفولغا، أما ورقة 5000 روبل فتحتوي على أبرز المعالم من مدينة يكاترينبورغ”.

وتعد هذه أول مرة في أكثر من 20 عاما يتم فيها تغيير تصميم الورقتين بشكل جذري.