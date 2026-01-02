روسيا.. عشرات القتلى بهجوم أوكراني على خيرسون

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، اليوم الجمعة، مقتل 27 شخصًا، بينهم اثنان من القاصرين، جراء هجوم نفذته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة على بلدة خورلي في مقاطعة خيرسون الروسية.

وأوضحت بيترينكو أن الهجوم أسفر عن إصابة 31 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم خمسة قاصرين، وتم نقلهم إلى مستشفيات في جمهورية القرم، حيث لا تزال عشرة حالات تتلقى العلاج، بينها ثلاث حالات حرجة، منها طفل، وحالة واحدة لسيدة حامل.

ووفقًا لتقارير المسؤولين الروس، استهدفت الطائرات المسيرة مقهى وفندقًا على الساحل ليلة رأس السنة، كان يضم نحو 100 مدني محتفلين، باستخدام ثلاث مسيرات، إحداها محملة بمادة حارقة، بعد استطلاع المنطقة مسبقًا. وأسفر الحريق الناتج عن الهجوم عن مقتل 24 شخصًا وإصابة 29 آخرين قبل أن يُخمد فجراً.

وفي حادث منفصل، قُتل طفل يبلغ من العمر خمس سنوات نتيجة ضربة طائرة مسيرة استهدفت سيارة في منطقة أليوشكينسكي، بينما أصيبت والدته وجداه بجروح خطرة.

وردًا على الهجوم، طالب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإدانة عاجلة وعلنية للهجوم، محذرًا من أن الصمت حياله “سيعد تواطؤًا”، مؤكدًا أن الهدف من الهجوم “صرف الانتباه عن إخفاقات القوات الأوكرانية وإفشال أي مساعٍ للتسوية السلمية”.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح قضية جنائية بتهمة “عمل إرهابي”، مع مواصلة التحقيق لتحديد جميع المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن الهجوم.