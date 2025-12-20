روسيا: غير مقبول أيّ تدخل خارجي في الشأن الليبي

حذّر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم، من تصاعد الأزمة في ليبيا، مؤكداً رفض موسكو القاطع لأي تدخل خارجي في الشؤون السياسية أو الاقتصادية الليبية، وضرورة أن يظل الحل السياسي شأناً ليبيا خالصاً.

وجاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة التطورات في ليبيا، حيث أشار نيبينزيا إلى استمرار الأزمة السياسية والأمنية، مشدداً على أن الوضع في محيط العاصمة طرابلس لا يزال متوتراً، لا سيما مع استمرار أعمال العنف واستخدام الأسلحة الثقيلة، على الرغم من خضوع البلاد لحظر دولي على توريد الأسلحة.

وأكد أن موسكو تأمل في تمكن الفاعلين الليبيين من التوصل إلى تفاهمات ووقف الخطوات الاستفزازية، مشدداً على أن فرض آليات أو هياكل خارجية في الشؤون الداخلية – سواء السياسية أو الاقتصادية – لا يحقق نتائج إيجابية. وأوضح أن أي محاولات لإدارة الشأن الليبي من الخارج، بما في ذلك إنشاء هياكل مالية أو اقتصادية دون إرادة الليبيين، أمر غير مقبول.

وأعرب نيبينزيا عن قلق روسيا إزاء تفاقم أزمة الأصول الليبية المجمدة، موضحاً أن الهدف الأصلي من تجميد هذه الأموال كان الحفاظ عليها للأجيال الليبية القادمة، لكنه أشار إلى أن التجربة أثبتت أن هذه الأصول باتت عرضة للنهب من قبل جهات مالية غير نزيهة في بعض الدول الغربية.