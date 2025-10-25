حاكم بيلغورود يحذّر: غادروا منازلكم فوراً تحسباً للطوارئ

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني قصف سداً على خزان محلي في المنطقة، مما تسبب في أضرار مادية واحتمال وقوع فيضانات في المناطق المجاورة.

وقال جلادكوف، في بيان عبر تطبيق تيليغرام، إن تكرار الضربات على السد قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه، موجهاً نصيحة للسكان في تجمعي شيبيكينو وبيزليودوفكا الحدوديين بمغادرة منازلهم والانتقال إلى أماكن إقامة مؤقتة لحين استقرار الوضع.

وتقع منطقة بيلغورود على الحدود مع مقاطعة خاركيف الأوكرانية، وتشهد منذ اندلاع الحرب بين موسكو وكييف عام 2022 هجمات متكررة بطائرات مسيّرة وصواريخ من الجانب الأوكراني.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن قواتها أسقطت 111 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق عدة مناطق روسية.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك، أن الدفاعات الجوية أسقطت 34 مسيّرة فوق روستوف، و25 فوق بريانسك، و11 فوق كالوجا، و10 فوق نوفغورود، و7 فوق كل من بيلغورود والقرم، إضافة إلى 5 فوق تولا و4 فوق كراسنودار، بينما تم إسقاط طائرات أخرى في مقاطعات فولغوغراد، أوريول، ليبيتسك، تفير، ومنطقة موسكو.