روسيا في قلب الاتهامات.. إيران تطالب بمحاسبة أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتزويد إيران بصور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لاستخدامها في توجيه هجمات داخل منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن كييف رصدت ما وصفه بأنه ارتباط بين عمليات الرصد الفضائي الروسية والتحركات العسكرية الإيرانية.

وقال زيلينسكي في منشور عبر منصة “إكس” إن أوكرانيا سجلت منذ بداية يوليو “مراقبة روسية نشطة عبر الأقمار الاصطناعية” لمواقع في منطقة الخليج والمنشآت العسكرية الأمريكية الموجودة هناك.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن هذه الصور تظهر لاحقاً في إيران، موضحاً أن هناك، بحسب قوله، “ارتباطاً واضحاً” بين صور الأقمار الاصطناعية الروسية لهذه المواقع والهجمات الإيرانية، سواء قبل تنفيذ الهجمات أو خلال التحضير لها أو بعد وقوعها لتقييم حجم الأضرار.

وأوضح زيلينسكي أن المعلومات التي جمعتها أوكرانيا تشير إلى أن روسيا تراقب مواقع استراتيجية في الشرق الأوسط عبر الأقمار الاصطناعية، قبل انتقال البيانات إلى الجانب الإيراني.

تقييم استخباراتي أوكراني يتحدث عن عمليات مسح روسية لمواقع في الشرق الأوسط

وكان تقييم استخباراتي أوكراني اطلعت عليه وكالة “رويترز” في أبريل الماضي قد أشار إلى أن أقماراً اصطناعية روسية نفذت عشرات عمليات المسح التفصيلية لمواقع عسكرية وحيوية في الشرق الأوسط، بهدف مساعدة إيران في استهداف القوات الأمريكية وأهداف أخرى، وفقاً للتقييم.

وذكر التقرير أن عمليات المسح الروسية شملت مناطق في 11 دولة بالشرق الأوسط، إذ نفذت الأقمار الاصطناعية الروسية ما لا يقل عن 24 عملية تصوير خلال الفترة بين 21 و31 مارس، واستهدفت 46 موقعاً، من بينها قواعد عسكرية أمريكية ومطارات وحقول نفط ومواقع استراتيجية أخرى.

وأشار التقييم إلى أن هذه العمليات جاءت بالتزامن مع تعاون إلكتروني بين قراصنة روس وإيرانيين في مجال الأمن السيبراني، وفق ما نقلته الوكالة عن التقييم.

وبحسب التقرير، فإن عدداً من القواعد والمنشآت العسكرية تعرضت خلال أيام من عمليات المسح الفضائي لهجمات باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية.

ولم يصدر في المعلومات الواردة تأكيد روسي أو إيراني بشأن الاتهامات التي أعلنها الجانب الأوكراني.

إيران تطالب بمحاسبة أوكرانيا بعد استهداف سفينة في بحر قزوين

طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بمحاسبة أوكرانيا على استهداف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، معتبراً أن الهجوم يمثل عملاً إجرامياً يستوجب تحركاً دولياً.

وقالت وكالة “فارس” إن عراقجي دعا خلال اتصال هاتفي مع مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى اتخاذ موقف حاسم من مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لمحاسبة منفذي الهجوم ومن وصفهم بالداعمين له.

وأكد عراقجي وكالاس ضرورة إطلاق مبادرات دبلوماسية لإدارة التوترات، في ظل التطورات الأمنية في الخليج ومضيق هرمز.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أدانت في بيان مساء السبت الهجوم العسكري الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين.

وقالت الوزارة: “لن تتردد إيران في الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي وفقاً للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما مبدأ الدفاع عن النفس، وستقع مسؤولية عواقب مغامرات أوكرانيا على عاتق النظام الأوكراني ومؤيديه ومحرضيه”.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا استهدفت سفناً في بحر قزوين، زاعماً أنها كانت تنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران.

وكتب زيلينسكي عبر منصة “إكس”: “استهدفنا سفناً تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران بالإضافة إلى سفينة حربية”.