روسيا فوجئت بإعلان خليفة حفتر، والسيطرة على السلطة [aa]

أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تزال على اتصال مع طرفي الصراع في ليبيا، مضيفا أن موسكو تعتقد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية بين جميع الأطراف.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: “روسيا لا تزال على اتصال مع جميع المشاركين في العملية الليبية… نعتقد أنه لا توجد وسائل أخرى لحل المشكلة الليبية”.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية، أن روسيا فوجئت بإعلان خليفة حفتر، والسيطرة على السلطة، أمس الإثنين.

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