روسيا: لا خلافات مع واشنطن حول الوضع في ليبيا

أفاد القائم بأعمال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية لدى ليبيا جامشيد بولتايف، بأن روسيا تسعى لإيجاد نقاط تقاطع مع الولايات المتحدة بشأن الوضع في ليبيا، وأنه لا توجد خلافات بين الطرفين حول هذا الملف.

وقال بولتاييف في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء: “بوسعنا، بل وسوف نسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع الولايات المتحدة بشأن ليبيا ولا توجد بيننا تباينات أو خلافات لا يمكن التوفيق عليها مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في ليبيا”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تؤيد رسمياً التسوية السلمية.

وأكد القائم بأعمال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في ليبيا أنه سيتواصل مع كل أطراف النزاع في ليبيا. وأضاف: “بالطبع هذا ضروري، وأنا على استعداد للسفر والتواصل مع سلطات حكومة الوفاق الوطني، ومع السلطات في شرق البلاد”. وتابع بولتايف: “أعتزم الاتصال بجميع الأطراف في ليبيا والبقاء على اتصال مع الجميع، بما في ذلك أولئك الذين يعتمد عليهم مصير مواطنينا المسجونين في ليبيا”. وحول موعد تسلمه لعمله الجديد قال بولتايف: “لدي تأشيرة، بالإضافة إلى ذلك، أرسلت حكومة الاتفاق الوطني مذكرة إلى وزارة الخارجية الروسية بأنهم يوافقون على تعييني في منصب القائم بالأعمال الروسي لدى ليبيا”. وأردف يقول: “أود أن أؤكد أنني سأكون في تونس لأسباب أمنية لأن الوضع في طرابلس الآن لا يسمح لي بالانتقال إلى هناك والعمل مباشرة على الأرض.. ولكن ليس من الواضح متى سأكون قادرا على المغادرة”. أما بالنسبة للسفر إلى ليبيا: “فأنا متأكد من أنني سأسافر إلى جميع أنحاء البلاد، ولكن الأمر لا يعتمد فقط على رغبتي، ولكن أيضا على نسبة المخاطر والقضايا الأمنية”.