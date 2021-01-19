روسيا.. لقاحنا الـ2 ضد كورونا فعال بنسبة 100%

منظمة مراقبة صحة المستهلك في روسيا، اعلنت اليوم الثلاثاء، أن لقاحها الثاني المضاد لفيروس كورونا المستجد أثبت فعاليته بنسبة 100%.

وقالت وكالة “تاس” الإخبارية الروسية، إن “التجارب السريرية أثبتت فعالية اللقاح الثاني بنسبة 100%”.

وفي نوفمبر الماضي، بدأت روسيا التجارب الجماعية على لقاحها الثاني “إبيفاك كورونا”، الذي يجري تطويره من قبل معهد “فيكتور” في منطقة سيبيريا.

وقالت الحكومة في موسكو إن لقاحها المعتمد الآخر “سبوتنيك في”، فعال بنسبة 92%

وبدأ عدد كبير من دول العالم حملات تطعيم للسكان، حيث تلقى الملايين حتى الآن الجرعات.