روسيا.. لقاحنا الـ2 ضد كورونا فعال بنسبة 100%

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 14:33 | آخر تحديث: 19 يناير 2021 - 14:34 نُشر: الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 14:33
دولي
TASS
روسيا دخلت قبل أشهر سباق إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

منظمة مراقبة صحة المستهلك في روسيا، اعلنت اليوم الثلاثاء، أن لقاحها الثاني المضاد لفيروس كورونا المستجد أثبت فعاليته بنسبة 100%.

وقالت وكالة “تاس” الإخبارية الروسية، إن “التجارب السريرية أثبتت فعالية اللقاح الثاني بنسبة 100%”.

وفي نوفمبر الماضي، بدأت روسيا التجارب الجماعية على لقاحها الثاني “إبيفاك كورونا”، الذي يجري تطويره من قبل معهد “فيكتور” في منطقة سيبيريا.

وقالت الحكومة في موسكو إن لقاحها المعتمد الآخر “سبوتنيك في”، فعال بنسبة 92%

وبدأ عدد كبير من دول العالم حملات تطعيم للسكان، حيث تلقى الملايين حتى الآن الجرعات.

آخر تحديث: 19 يناير 2021 - 14:34
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