روسيا: لم نتلقَ توضيحات حول تصريحات ترامب بشأن استئناف التجارب النووية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن روسيا لم تتلق أي توضيحات حول ما قصده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استئناف التجارب النووية. وأوضح لافروف للصحفيين أنه غير واضح ما إذا كانت تصريحات ترامب تشير إلى تجارب حاملات الأسلحة النووية أو ما يُعرف بـ”التجارب دون الحرجة”، وهي تجارب لا تُنتج تفاعلاً نووياً وتُستخدم لضمان سلامة وجاهزية الترسانات النووية.

وأشار الوزير إلى أن جميع الدول النووية تجري مثل هذه التجارب بشكل دوري، وأنها لا تتعارض مع الالتزامات الطوعية للدول النووية أو مع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأضاف لافروف أن ترامب قد يكون قصد الاستعداد لاستئناف التجارب النووية واسعة النطاق.

كما ذكر لافروف أن تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إعداد مقترحات لدراسة جدوى بدء الاستعدادات للتجارب النووية قيد التنفيذ حالياً.