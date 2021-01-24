روسيا.. مدينة تتجاوز العاصمة من حيث عدد الإصابات بكورونا

مدينة سان بطرسبورغ سبقت موسكو للمرة الأولى في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ7 أيام الماضية، بحسب مركز العمليات الفيدرالي المعني بمكافحة العدوى.

وتبقى العاصمة الروسية ومقاطعة موسكو وسان بطرسبورغ بؤرا رئيسة لوباء كورونا في روسيا، إذ تتجاوز الإصابات المسجلة بمرض “كورونا المستجد” في هذه المناطق 34% من مجموع الحالات المسجلة في البلاد.

وشهد الوضع الوباء في موسكو استقرارا ملحوظا، إذ جرى الكشف فيها منذ بداية الأسبوع عن 21478 إصابة،وهو أقل عدد تم تسجيله منذ مطلع أكتوبر الماضي إضافة إلى تفوق عدد المتعافين من “كورونا المستجد”، الذين يغادرون المستشفيات يوميا، على عدد حالات الإصابة الجديدة.

كما شهدت موسكو أيضا تراجع معدل الإصابة بكورونا أسبوعيا إلى 24,3 حالة لكل 100 ألف نسمة.

أما سان بطرسبورغ فازداد عدد المصابين فيها بـ”كورونا المستجد” خلال الأسبوع الماضي بمقدار 22116، كما يبقى معدل الإصابة بالمرض في المدينة مرتفعا (58,7 حالة لكل 100 ألف نسمة)، علما أن المعدل المتوسط في روسيا يشكل 14,6 حالة فقط.

على صعيد آخر، سجلت في روسيا، في فترة الاسبوع من 18 إلى 24 يناير، 3896 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، وهو أكبر مؤشر أسبوعي للوفيات تم تسجيله منذ بداية العام الجاري، وذلك في ظل استمرار معدل حالات الموت (أي نسبة الوفيات الناجمة عن المرض إلى العدد الإجمالي للمصابين) في الارتفاع، حيث ارتفع هذا المعدل خلال الأسبوع الماضي من 1,84% إلى 1,87%. وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.