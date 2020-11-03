روسيا.. مشروع قانون لمنح تأشيرات سياحية لـ6 أشهر للأجانب «بشرط واحد»

الحكومة الروسية قدمت اليوم الثلاثاء مشروع قانون لمجلس النواب الروسي لمناقشته، وهو يجيز منح السياح الأجانب تأشيرة دخول إلى البلاد لمدة تصل إلى 6 أشهر، في حال وجود حجز فندقي.

ووفقا لوثيقة نشرتها الحكومة الروسية اليوم، فإن الحجز الفندقي يجب أن يتم في أحد الفنادق المدرجة على لائحة معتمدة لدى الحكومة.

وينص مشروع القانون على إمكانية إصدار تأشيرات سياحية لمدة تصل إلى ستة أشهر للأجانب، إذا كان لدى السائح الأجنبي تأكيد بوجود حجز فندقي أو تأكيد إقامة في مرفق آخر، بشرط أن يكون ضمن اللائحة المعتمدة حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.