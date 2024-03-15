روسيا.. من المرشحون للانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم؟

انطلقت صباح اليوم في روسيا وممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية في البلدان الأجنبية انتخابات الرئاسة الروسية، بولاية لست سنوات.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، وهم الرئيس فلاديمير بوتين كمرشح مستقل، وثلاثة مرشحين يخوضون الانتخابات باسم الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الدوما، وهم مرشح “الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي” ليونيد سلوتسكي، ومرشح “الحزب الشيوعي الروسي” نيكولاي خاريتونوف، ومرشح “حزب الناس الجدد” فلاديسلاف دافانكوف.

هذا وتجري الانتخابات على مدى ثلاثة أيام من 15 وحتى 17 آذار الجاري، ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليوناً في أراضي روسيا الاتحادية ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج، ويواكب الانتخابات مراقبون أجانب من 106 دول.

وكان الرئيس بوتين، وصف هذه الانتخابات بأنها حدث مهم للغاية وسيكون لنتائجها تأثير كبير، وسيشارك للمرة الأولى في الانتخابات، سكان دونباس.