روسيا: نتصرف في ليبيا بشفافية تامة ولدينا اتصالات مع جميع القوى

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تتصرف في ليبيا بشفافية تامة، مشيرا إلى أن لدى بلاده اتصالات مع جميع القوى الليبية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن بوغدانوف قوله، للصحفيين، اليوم الاثنين: “لدينا اتصالات مع الجميع، سواء مع غرب وشرق البلاد، ومع حكومة الوفاق الوطني والبرلمان والجيش الوطني الليبي والقوى الأخرى، بما فيها أنصار النظام السابق. لذلك، نحن نتصرف بشفافية تامة خلال اتصالاتنا بالأطراف الليبية”.

هذا وبحث ممثل الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص المعين حديثًا إلى ليبيا يان كوبيش، يوم الجمعة، القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في لبيبا وحولها.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، بأنه “خلال المحادثة الهاتفية تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في ليبيا وما حولها، وتم تأكيد أهمية مواصلة تنسيق جهود المجتمع الدولي مع الدور القيادي للأمم المتحدة من أجل دفع التسوية الليبية إلى الأمام. وإقامة عملية سياسية شاملة ومستدامة بمشاركة جميع القوى ذات النفوذ في البلاد”.