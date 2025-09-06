روسيا.. نجوم السينما من 25 دولة يتألقون على السجادة الحمراء في قازان

انطلقت ليلة أمس فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمهرجان قازان السينمائي الدولي في عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، قازان، في حدث مهيب جمع نجوم السينما وصناعها من 25 دولة حول العالم.

والدورة الحالية تحمل شعار “بحوار الثقافات نحو ثقافة الحوار”، وتعكس التوجه المتزايد لتعزيز التقارب الثقافي بين شعوب العالم.

وأقيم حفل الافتتاح هذا العام في المبنى الجديد لمسرح غالياسغار كمال، أحد مؤسسي الدراما التترية والمسرح التتري، على مساحة 59.609 متر مربع.

وتصميم المسرح، الذي تم بالتعاون بين المكتب الروسي “واو هاوس” والمكتب الياباني “كينغو كوما وشركاه”، يعكس رؤية معمارية مبتكرة ويزين وسط قازان منذ افتتاحه عام 2024.

وشهدت السجادة الحمراء حضورًا واسعًا من النجوم والمخرجين والمنتجين وخبراء صناعة السينما، حيث تم التقاط الصور وإجراء المقابلات الصحفية قبل دخولهم إلى قاعة الاحتفال.

وتقدّم المهرجان هذا العام 845 طلبًا من 67 دولة للمشاركة، شملت روسيا والهند وإندونيسيا والسنغال وقرغيزستان وأوزبكستان وإيران والسعودية وبيلاروس وأذربيجان والصين وتركيا وألمانيا والمغرب وماليزيا وهولندا وكينيا وسوريا ومصر، ما يعكس اتساع رقعة المشاركة الدولية للمهرجان.

في كلمته، أكد نائب وزير الثقافة بجمهورية تتارستان، دامير ناتفولين، أن الدورة الحالية للمهرجان تأتي عشية اختيار قازان من قبل منظمة التعاون الإسلامي لتصبح العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي عام 2026، مشيرًا إلى أن الحدث يعكس أهمية مشاركة دول الجنوب والشرق العالمي في المشهد الثقافي الدولي، إلى جانب الدور البارز في الاقتصاد والسياسة.

وشدد رئيس لجنة التحكيم الهندي، رسول بوكوتي، الحائز على جائزة أوسكار لمكساج الصوت، على قدرة السينما على توحيد الشعوب، قائلاً إن جمهور السينما “يبكي ويضحك ويستشعر المشاعر الإنسانية بصرف النظر عن عرقه أو معتقده أو موطنه”.

وافتُتح المهرجان بعرض فيلم “في مايو 1944” من إنتاج تتارستان الروسية، الذي يروي قصة حمدية، الفتاة القروية التي دُمرت حياتها بعد وفاة حبيبها في الحرب الوطنية العظمى، ومسيرتها الصعبة لإنقاذ ابنها، ليصبح الابن رمزًا للأمل والمستقبل في ظروف الحرمان والمعاناة.

كما تقدم قناة RT العربية العرض الأول لفيلمها الوثائقي “البحث عن رسول”، الذي يعرض اليوم السبت 6 سبتمبر، ويستعرض حياة الشاعر الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف، احتفاءً بالذكرى المئوية لميلاده، في خطوة تعكس التزام المهرجان بتسليط الضوء على الشخصيات الثقافية والفنية البارزة في العالم.