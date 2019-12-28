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روسيا.. نشر صواريخ نووية تفوق سرعة الصوت بمراحل

عين ليبيا | آخر تحديث: 28 ديسمبر 2019 - 16:51
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الجيل الجديد من الأسلحة النووية الروسية قادر على إصابة أي بقعة في العالم. [إنترنت]

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، نشرها أول مجموعة من الصواريخ الأسرع من الصوت بعدة مرات والمزودة بقدرات نووية، في خطوة وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها تضع بلاده في فئة تسليح لا يشاركها فيها أحد، زفق قزله؟

وأوضحت الوزارة في بيان أن وزير الدفاع سيرجي شويجو أبلغ بوتين بنشر الصواريخ.

ويُطلق على النظام الجديد اسم (أفانجارد) وهو واحد من عدة أنواع جديدة من الأسلحة التي وصفها بوتين بأنها سابقة لعصرها.

وقال “بوتين” إن الجيل الجديد من الأسلحة النووية الروسية قادر على إصابة أي بقعة في العالم تقريبا وبمقدوره أيضا أن يتجنب رصد درع صاروخية أمريكية على الرغم من أن بعض الخبراء الغربيين يشككون في مدى تطور بعض برامج الأسلحة الروسية.

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