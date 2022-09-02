روسيا: نعمل بنشاط على الترتيبات الفنية لإعادة فتح السفارة في طرابلس

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، إنّ موسكو تعمل بنشاط على القضايا التنظيمية والفنية لإعادة السفارة إلى ليبيا، في المقام الأول ضمان الأمن.

وذكر كينشاك لوكالة سبوتنيك الروسية أنّ ليبيا عادت مرة أخرى إلى حالة ازدواجية السلطة مع إدارات موازية تعمل في غرب وشرق البلاد. وأنّ روسيا لا تشارك في هذه المواجهة ولا تدعم جانبا معينا في الصراع.

وأعرب كينشاك عن اعتقاده أنّ الليبيين سئموا من حالة عدم اليقين التي أصبحت نتيجة مباشرةل إسقاط نظام القذافي، مؤكدا استعداد موسكو لإجراء اتصالات مع جميع مراكز القوة في البلاد”.

وأشار كينشاك إلى أنّ فرصا إضافية ستظهر بعد استئناف العمل للسفارة الروسية بطرابلس، وأنّه جرى بالفعل التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن هذا الأمر مع السلطات الليبية.

وبيّن كينشاك أنّه يجري العمل بنشاط على جميع المسائل التنظيمية والفنية اللازمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بضمان أمن البعثة الدبلوماسية. ويولى اهتمام خاص لهذا الأمر. في ضوء الوضع العسكري السياسي المتوتر في ليبيا، بما في ذلك العاصمة.

وأشار كينشاك إلى أنّه بعد استئناف عمل السفارة بطرابلس، وأنّه من المقرر افتتاح قنصلية عامة روسية في بنغازي شرقي البلاد، مضيفا أنّه مع تحسن الوضع الأمني ​​في ليبيا، سيعود المستثمرين الاقتصادييت يضًا إلى ليبيا.