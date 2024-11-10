روسيا وإفريقيا نحو تعزيز التعاون.. بوتين: سنواصل تقديم المساعدة بمختلف المجالات

انطلقت أمس أعمال المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا، في منطقة سيريوس الفيدرالية قرب مدينة سوتشي الروسية، بمشاركة وزراء خارجية 40 بلدا إفريقيا، لبحث سير تنفيذ مقررات القمة الروسية الإفريقية الثانية التي عقدت صيف 2023 في سان بطرسبرغ.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “التعاون بين روسيا ودول أفريقيا يشهد توسعاً متزايداً وتنوعاً ملحوظاً، وذلك خلال رسالة ألقاها وزير الخارجية سيرغي لافروف في افتتاح المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسي الأفريقي”.

وأشار بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة للمؤتمر إلى أن “هذا التعاون المكثف يتجسد في البرنامج الشامل للمؤتمر”.

وأوضح أن “وزراء الخارجية سيبحثون على مدار يومين آفاق تنفيذ خطة عمل المنتدى للفترة 2023-2026، كما سيعملون على تحديد مسارات جديدة للتعاون المثمر والمستدام”.

وأضاف بوتين أن “روسيا والدول الأفريقية تتشارك تطلعاتها نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب قائم على العدالة، والمساواة الحقيقية، واحترام سيادة القانون الدولي، بعيداً عن كافة أشكال التمييز والضغوط والعقوبات الأحادية”.

كما شدد بوتين “على أن روسيا ستواصل تقديم كل المساعدة الممكنة للأصدقاء الأفارقة في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل مكافحة الإرهاب والتطرف، ومكافحة الأمراض الوبائية، وحل مشاكل الغذاء والتغلب على عواقبها”.

“لافروف” يعلن توقيع حزمة واسعة من الاتفاقات مع دول إفريقيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، “التوقيع خلال مؤتمر الشراكة “الروسي الإفريقي” في سوتشي جنوب روسيا على حزمة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم شملت مختلف المشاريع مع دول إفريقيا”.

وقال: “خلال الاجتماعات الثنائية على هامش المؤتمر تم التوقيع على اتفاقات تشمل عددا من المشاريع المحددة، ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة”.

وأضاف أن “موسكو تعمل على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الإفريقية، وتابع: “على الرغم من العقبات المصطنعة التي يفرضها الغرب، نواصل تحسين آليات دعم قطاع الأعمال، وإيجاد حلول منطقية فعالة واستخدام أدوات جديدة للتسويات المتبادلة المستقلة عن التدخل الخارجي السلبي”.

نائب وزير الخارجية الصومالي: نرغب في توقيع اتفاقيات تجارية مع روسيا

صرح نائب وزير الخارجية الصومالي إسحاق محمود، أن “منتدى أعمال الشراكة “روسيا-أفريقيا”، يعد فرصة فريدة تسمح لنا بتحسين التعاون مع روسيا في مجالات التجارة والزراعة والإنتاج”.

وأضاف محمود في مقابلة مع “سبوتنيك” على هامش منتدى أعمال الشراكة “روسيا-أفريقيا”، أنه “يرى الصومال أن هذا المنتدى بمثابة منصة فريدة تسمح لنا بتحسين تعاوننا في مجالات التجارة، وكذلك الأمن والاستقرار والقطاع الإنتاجي، وأحد الأمور التي نهتم بها للغاية، على وجه الخصوص، هي التجارة والإمكانات التي تتمتع بها روسيا فيما يتعلق بالتجارة والمعاملات التجارية بشكل عام”.

وأشار نائب الوزير إلى أنه ” نريد تبادل الخبرات وكذلك الدخول في اتفاقيات تعاون في مجال تطوير العلاقات التجارية مع روسيا”.

وتابع قائلا: “نريد تبادل الخبرات وكذلك المعلومات والتكنولوجيات التي من شأنها أن توفر المزيد من الحماية من الإرهاب داخل مجتمعاتنا بشكل عام وجعل العالم آمنًا لأجيالنا القادمة”.

وأضاف: “اسمحوا لي أن أشكر روسيا على الـ50 ألف طن من الحبوب كإمدادات إنسانية قدمتها روسيا للصومال، واحتياجاتنا الأكبر الآن هي الإنتاج، ونظرًا لسلة الغذاء في الصومال، فإننا بحاجة إلى القدرة على إنتاج الغذاء”.

هذا ويعقد المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة “روسيا- أفريقيا” في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر في إقليم سيريوس الفيدرالي، الذي يقع بالقرب من حدود أدلر في سوتشي.