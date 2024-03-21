روسيا وإيران تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة

زار وفد إيراني العاصمة الروسية موسكو، لمناقشة مختلف مجالات التعاون بين البلدين، لا سيما التي تتعلق بمجال الغاز.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، أجرى مباحثات الوفد الإيراني برئاسة سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي، وتمت مناقشة التعاون التجاري، والعمل المشترك في مجال استكشاف واستخراج الموارد المعدنية.

وبحسب المعلومات، بحث الجانبان أيضا إنشاء البنية التحتية اللازمة للنقل والخدمات اللوجستية “سكة الحديد رشت – أستارا”، ومركز الغاز روسيا – إيران – عمان – تركمانستان.

هذا وفي أكتوبر الماضي، صرح وزير النفط الإيراني جواد أوجي، بأن بلاده تسعى إلى إنشاء مركز للغاز في جنوبي إيران بمشاركة روسيا، مشيرا إلى أن طهران تسعى إلى تحويل الخليج وعسلوية (مدينة إيرانية في محافظة بوشهر تقع على شواطئ الخليج) إلى مركز للغاز.

كما أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، استعداد روسيا لدراسة المشروع، وقال: “إذا كان المشروع مجديا وآفاقه واعدة، فبالطبع ستشارك فيه روسيا، لكن يجب تقييمه ودراسته”.