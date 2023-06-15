روسيا والجزائر تُوقعان إعلان الشراكة العميقة

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بقاعة غيورغي بالعاصمة الروسية موسكو، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى روسيا.

ووقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون “إعلان الشراكة العميقة” بين البلدين، فيما وصف بوتين المحادثات بينهما بالمثمرة.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري، أن المحادثات مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تبون الذي يقوم بزيارة دولة لروسيا كانت عملية ومثمرة للغاية، وهو ما يتضح من المجموعة الواسعة من الوثائق التي تم توقيعها بين البلدين على مستوى الحكومات والسلطات البلدية والوزارات، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بوتين قوله، إن العلاقات مع الجزائر “تحمل أهمية خاصة بالنسبة لروسيا، وذات طبيعة استراتيجية”، ووفقا له، فإن اعتماد الإعلان ستكون بداية لمرحلة جديدة أكثر تطورا في العلاقات الثنائية بين البلدين.

إضافة إلى ذلك وقع الرئيسان اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

كما اقترح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال المحادثات دخول الجزائر إلى منظمة البريكس والعمل على تقليل الاعتماد على الدولار واليورو، وهو ما اتفق معه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأشار إلى أهمية توسيع روسيا لممارسة التسويات المتبادلة باستخدام العملات الوطنية بين روسيا والجزائر.

هذا وقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات مع الجزائر بأن العلاقات مع الجزائر تحمل أهمية خاصة وطبيعة استراتيجية بالنسبة لروسيا، وأشار إلى أن التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية العميقة سيسهم في تعزيز بناء العلاقات بين روسيا والجزائر.

وتابع بوتين: “يسعدنا في روسيا رؤية الرئيس الجزائري في القمة الروسية الإفريقية التي سوف تعقد في بطرسبورغ”.

وأكد الرئيس الروسي على أن الجهود الروسية والجزائرية في صيغها متعددة الأطراف، تسهم، من بين أمور أخرى، في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

من جانبه صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن الضغط الغربي لن يؤثر على دعم الجزائر لروسيا. وأعرب عن امتنانه لحسن الضيافة، وتابع: “إنها تشهد على عمق العلاقات وأواصر الصداقة القائمة بين الجزائر وروسيا”.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن العلاقات بين البلدين “لم تتغير أبدا منذ 60 عاما، حيث كانت الجزائر دائما تدعم روسيا.. واليوم، ربما هناك بعض الضغوط من الخارج، إلا أن هذا لن يؤثر أبدا على علاقاتنا”.