روسيا والسعودية تؤكدان العمل سوية على عدد من الملفات

أكد ولي العهد السعودي ،الأمير محمد بن سلمان، أن بلاده تتشاطر الكثير من المصالح، وتعمل سويا على الكثير من الملفات، مع جمهورية روسيا الاتحادية، لمصلحة البلدين والشرق الأوسط، والعالم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، لفت بن سلمان خلال استقباله، أمس في العاصمة الرياض، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى “ما تحقق في السبع سنوات الماضية من إنجازات كبيرة جداً بين البلدين سواءً في قطاع الطاقة أو القطاع الزراعي أو في التبادل التجاري أو الاستثمار”.

وأشاد ولي العهد السعودي بالتنسيق والعمل السياسي بين البلدين، الذي من شأنه أن يسهم في “تعزيز أمن الشرق الأوسط وأمن العالم كله”، منوها بالفرص الكبيرة الحاضرة والمستقبلية بين البلدين.

من جانبه نوه بوتين بالتعاون الوثيق بين البلدين في الكثير من الأصعدة والمجالات السياسية والاقتصادية، لافتا لأهمية مشاركة ومشاطرة البلدين بعضهما في التقديرات والتقييمات بما يخص التطورات الأخيرة التي تطرأ على الصعيد الدولي.