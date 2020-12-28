روسيا والصين.. اتصالات تبلغ أعلى مستوى في التاريخ

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، في مكالمة هاتفية اليوم الاثنين، أن الاتصالات الثنائية بين روسيا والصين بلغت أعلى مستوى في التاريخ.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين وشي جين بينغ أجريا اتصالا هاتفيا حيث “تبادلا التهاني الدافئة بمناسبة أعياد رأس السنة المرتقبة، ولخصا نتائج تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين في العام المنتهي”.

وذكر البيان أنه تم خلال الاتصال “الإشادة بحالة الاتصالات الثنائية” بين البلدين و”التأكيد على أنها بلغت أعلى مستوى في التاريخ وأنها تحمل في الحقيقة طابعا متبادل المنفعة”.

وشدد الجانبان “في سياق الذكرى الـ75 للنصر في الحرب العالمية الثانية على وحدة مواقف روسيا والصين من الدفاع عن الحقيقة التاريخية ونتائج الحرب”.

ووفقا للكرملين، “أشار بوتين وشي جين بينغ، برضاء، إلى الجهود المشتركة الفعالة للمصالح المعنية للبلدين الخاصة بجائحة عدوى فيروس كورونا”، لافتين إلى “أهمية التعاون في مجال تطوير وإنتاج اللقاحات”.

وأكد الرئيسان “التصميم المتبادل على مواصلة تعميق العمل المشترك في جميع الاتجاهات، بما في ذلك تطبيق مشاريع مشتركة كبيرة في قطاعي الطاقة والتعاون الصناعي”، خاصة في سياق حلول الذكرى الـ20 عام 2021 لتوقيع اتفاق حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين.

كما أعرب بوتين وشي جين بينغ عن “استعدادهما لتنشيط تنسيق الخطوات في الساحة الدولية في مصلحة ضمان السلام والاستقرار على النطاق العالمي والإقليمي”، متفقين على الاستمرار في اتصالات العمل الثنائية، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.