روسيا والصين.. التبادل التجاري يتجاوز 240 مليار دولار

أكد السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين تجاوز 240 مليار دولار للعام الثاني على التوالي، في مؤشر واضح على عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح مورغولوف في مقابلة مع وكالة سبوتنيك أن موسكو وبكين اختارتا مسارًا قائمًا على الصداقة والتعاون المتبادل المنفعة، مع الاستمرار في تعميق العلاقات الاقتصادية في جميع القطاعات، بما يشمل الطاقة والصناعة والتكنولوجيا.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن حجم التبادل التجاري بلغ 244.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 1.9% مقارنة بعام 2023، بعد أن سجلت التجارة الثنائية في 2023 ارتفاعًا بنسبة 26.3% ليصل إلى 240.1 مليار دولار.

ويستعد البلدان لتوقيع اتفاقيات تعاون كبرى خلال الفترة المقبلة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع الاستثمار المشترك، بما يعكس نجاح الاستراتيجية الروسية الصينية في بناء شراكة اقتصادية قوية ومستدامة قائمة على المنفعة المتبادلة.

وتشير التوقعات إلى استمرار نمو حجم التجارة الثنائية خلال الأعوام القادمة، مع تعزيز الاستثمارات المشتركة والمشروعات الاستراتيجية التي تغطي مجالات الطاقة، التكنولوجيا، الصناعة والبنية التحتية، ما يعكس تزايد تأثير هذه الشراكة على الاقتصادين الإقليمي والعالمي.