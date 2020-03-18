روسيا والصين تدعوان لرفع الحظر عن إيران فورا

إيران عدد المصابين 14991 [CNN]

طالبت الخارجية الروسية إدارة ترامب برفع الحظر عن إيران فورا، وقالت إن الوقت الحالي ليس لتصفية الحسابات، مشددة على أنها سوف تقدم المساعدة لإيران وسط ضغوط العقوبات الأميركية المستمرة.

ووصفت موسكو سياسة واشنطن تجاه طهران باللاإنسانية وقالت إنها تتعمد منع إيران من محاربة فيروس كورونا، وعبرت روسيا والصين الولايات المتحدة عن قلقهم ودعتا لرفع الحظر فورا عن إيران لتسهيل وصول الأدوية إليها لمكافحة فيروس كورونا.

ووصفت روسيا استمرار واشنطن بفرض الحظر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنع وصول الأدوية إلى الشعب الإيراني “بالسياسية الأميركية لاإنسانية تجاه إيران”، في ظل تفشي وباء كورونا عالميا.

وبدورها دعت الصين، الولايات المتحدة الأميركية إلى رفع الحظر المفروض على إيران فورا لضمان حصولها على مساعدات إنسانية لتجنب المزيد من الإضرار بحياة الإيرانيين بسبب الفايروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ إن الحظر الأميركي مخالف لروح الإنسانية مؤكدا أن بلاده ستواصل مساعدة طهران.

هذه المواقف تزامنت مع إعلان إيران أن نحو 5000 آلاف مصاب بفايروس الكورونا تماثلوا للشفاء في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إلى تسجيل 1053 حالة إصابة جديدة ما يرفع عدد المصابين إلى 14991، مع تسجيل 129 حالة وفاة جديدة، ما يرفع الحالات الإجمالية لعدد الوفيات إلى 853.

وجدد جهانبور تأكيده ضرورة الالتزام بالتوصيات الصحية وعدم السفر خارج المدن.

بدوره أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أن السلطات قامت بعملية جرد واسعة شلت حتى الآن 14 مليون مواطن، حيث تم عزل المصابين عن الأصحاء من خلال الحجر الصحي وإخضاعهم للعلاج، وبالتالي وقف دورة انتقال الفايروس في البلاد بشكل ملحوظ.

ودعى الرئيس الإيراني حسن روحاني المواطنين إلى البقاء في المنازل وإلى التعاون مع السلطات الحكومية والطواقم الطبية في مواجهة فايروس كورونا المستجد.

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