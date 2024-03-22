روسيا والصين تفشلان مشروع قرار أمريكي بشأن غزة

استخدمت روسيا والصين حق النقض “الفيتو” على مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن لا يطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووصف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي نص وثيقة مشروع القرار الأمريكي بأنها “خداع أمريكي مألوف”.

وأشار بوليانسكي إلى أن مشروع القرار أعطى الضوء الأخضر لبدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وأضاف ممثل روسيا في مجلس الأمن، إن الغاية من القرار الأميركي كسب الوقت وهدفه مسيّس كي تفلت إسرائيل من العقاب.

وأضاف المندوب الروسي في مجلس الأمن: “وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن”، قال إن أمامنا حلا سيطرح في مجلس الأمن لكن مشروع القرار اليوم لا يظهر ذلك، مشيرا إلى أن المفاوضات التي شارك فيها الأميركيون بشأن غزة كانت مركزة وموجهة فقط للمماطلة.

وقال المندوب الصيني في مجلس الأمن الدولي: مشروع القرار الأمريكي تهرب من الموضوع الأكثر إلحاحاً وهو وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المندوب الجزائري في مجلس الأمن الدولي: نص مشروع القرار الأمريكي يسمح باستمرار قتل المدنيين ويفتقر لضمانات واضحة، مضيفا: يجب تمكين المجلس من فرض وقف إطلاق النار في غزة.

يذكر أن مشروع القرار الأمريكي، تضمن ما أسمته واشنطن “الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من قبل جميع الأطراف ويدعم بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار هذا بالتزامن مع إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، استخدمت حق الفيتو ضد 3 مشاريع قرارات في مجلس الأمن، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا.