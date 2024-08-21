روسيا والصين توقعان خطة تعاون استثماري (فيديو)

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية (رئيس الوزراء)، لي تشيانغ، في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع لي تشيانغ، في الكرملين: “علاقاتنا التجارية تتطور وتتطور بنجاح، وهي تنمو، بما في ذلك بفضل جهود أصدقائنا الصينيين، والاهتمام الذي توليه حكومتا البلدين للعلاقات التجارية والاقتصادية”.

وصرح لي تشيانغ، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي في الكرملين: “بادئ ذي بدء، اسمحوا لي أن أنقل إليكم خالص التحيات والتمنيات الطيبة من الرئيس الصيني شي جين بينغ”.

وأشار رئيس مجلس الدولة الصيني إلى أن “هذه هي أول زيارة رسمية له إلى روسيا في منصبه الجديد”.

هذا وكان رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين ورئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء)، لي تشيانغ في العاصمة الروسية، عقدا اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الـ29 للجنة الحكومية الروسية الصينية المشتركة.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام روسية، “في ختام اجتماع رئيسي حكومتي البلدين في موسكو، وقعت روسيا والصين، خطة تعاون استثماري ثنائي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي النقل الروسية والصينية بشأن مسألة تعزيز استخدام مركبات آلية لشحن البضائع عبر الحدود، والتعاون في مجال البحث والإنقاذ في البحر”.

ووصف رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، “الارتباط الروسي الصيني بأنه عامل استقرار قوي في ظروف تشكيل النظام العالمي الجديد”.

وقال ميشوستين خلال لقائه رئيس مجلس الدولة الصيني: “شراكتنا الشاملة وتفاعلنا الاستراتيجي لهما أهمية خاصة في الوضع الذي تتشكل فيه ملامح جديدة للنظام العالمي، وفي هذه الظروف، يعمل الاتصال الروسي الصيني كعامل استقرار قوي، يسهم في نمو اقتصاد بلداننا وتحسين حياة مواطنينا”.

وتابع: “من خلال الجهود المشتركة، نضمن معا تنويع التعاون التجاري والاستثماري الاقتصادي وتوسيع استخدام عملتينا الوطنيتين. اليوم حصة الروبل واليوان في التسويات المتبادلة تزيد بالفعل عن 95 بالمئة”.

وأشار رئيس الحكومة الروسية إلى أن “العلاقات الروسية الصينية تقوم على أساس متين من حسن الجوار والمساواة والاحترام المتبادل لمصالح الطرف الآخر”، معربا “عن ثقته في أن الاجتماع المقبل لرؤساء حكومتي البلدين سيعقد في أجواء دافئة وشبه تجارية تقليديا.

وأشار ميشوستين إلى أنه “من خلال الجمع بين الإمكانات العلمية الغنية لروسيا والقدرات التكنولوجية الإنتاجية للصين، أنا واثق من أننا قادرون على تحقيق نجاح كبير”.

وأوضح رئيس الوزراء الروسي أن “موسكو وبكين تعتزمان توسيع “التبادلات في مجالات كثيفة المعرفة مثل الفضاء والتكنولوجيات الشاملة والذكاء الاصطناعي”.

وتابع: “نحن في ظروف خارجية صعبة. فالدول الغربية تستخدم عقوبات غير مشروعة تحت ذرائع واهية، بكل بساطة، أساليب المنافسة غير العادلة. إنهم يحاولون الحفاظ على هيمنتهم العالمية، لاحتواء الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية لروسيا والصين. ولكن، كما يقول أصدقاؤنا الصينيون، من يسلك طريق العدالة يجد أعوانًا كثر. ولذلك، من المهم أن نركز جهودنا على حماية مصالحنا المشتركة وبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وزيادة التنسيق على المنصات الدولية”.

من جهته، صرح رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ، بأن العلاقات بين روسيا والصين صمدت أمام الاضطرابات الدولية.

وقال لي تشيانغ، خلال المحادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين: “الصداقة الصينية الروسية صمدت أمام الاضطرابات الدولية، ولها تاريخ طويل”، مضيفا: “يمكننا القول، إن صداقتنا قوية وصلبة وثابتة. إنها رصيدنا الثمين المشترك”.

هذا وكان رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ (رئيس الوزراء)، وصل إلى موسكو، حيث سيشارك في الاجتماع الدوري التاسع والعشرين لرئيسي وزراء الصين وروسيا.