روسيا والصين توقعان 20 اتفاقية تعاون بمجالات «الطاقة والفضاء والذكاء الاصطناعي»

وقّعت روسيا والصين، اليوم الثلاثاء في بكين، أكثر من 20 وثيقة تعاون ثنائي شاملة، بعد محادثات موسعة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ.

وشملت الاتفاقيات مجالات الطاقة، صناعة الطيران والفضاء، الذكاء الاصطناعي، الزراعة، التفتيش والحجر الصحي، الرعاية الصحية، البحث العلمي والتعليم، والإعلام.

وأفاد التلفزيون المركزي الصيني أن الرئيس الصيني شدد على استعداد بلاده لتعزيز الاتصالات رفيعة المستوى مع روسيا، ودعم تنمية كل منهما ونهضته، وتنسيق المواقف بشأن القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية لكلا البلدين، بهدف تطوير العلاقات الصينية-الروسية بشكل أعمق.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، نقلاً عن شي جين بينغ، إن على الصين وروسيا إنشاء مشاريع تعاون نموذجية وتعزيز التكامل العميق للمصالح المشتركة بين البلدين.

كما ناقش الرئيسان القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أجروا تبادلاً معمقًا للآراء حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع ثلاثي في بكين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس منغوليا أوخناجين خورلسوخ، أن التعاون بين الصين وروسيا ومنغوليا يشهد تطورًا مستمرًا ونتائج ملموسة في السنوات الأخيرة.

وأشار شي إلى نجاح تنفيذ خارطة الطريق متوسطة المدى للتعاون الثلاثي، مع استمرار نمو حجم التجارة بين الدول الثلاث، وتعمق التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والبيئية والثقافية.

وشدّد الرئيس الصيني على استعداد الصين لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع روسيا ومنغوليا، والتمسك بالهدف الأصلي للتعاون، ومواجهة أي تدخلات خارجية، بهدف تحقيق تطوير مستدام وعالي الجودة للتعاون الثلاثي.

وأضاف أن المشاريع المشتركة ضمن برنامج إنشاء الممر الاقتصادي منحت دفعة جديدة للعلاقات الثلاثية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين الدول الثلاث.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى بكين يوم الاثنين قادمًا من تيانجين، حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد سلسلة لقاءات ثنائية ضمن إطار “شنغهاي بلس”، وتستمر زيارة بوتين الرسمية للصين حتى الثالث من سبتمبر، بدعوة من نظيره الصيني.

وأفاد التلفزيون الصيني أن الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ بحثا خلال لقائهما القضايا الدولية والإقليمية والتعاون الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن البيان الختامي للاجتماع لم يتطرق إلى الأزمة الأوكرانية أو قمة ألاسكا.