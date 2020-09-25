روسيا والصين تُعارضان نشر تقرير يكشف منتهكي حظر السلاح على ليبيا

أفاد رئيس لجنة العقوبات بمجلس الدولي الأمن جنتر ستر، بأن روسيا والصين يُعارضان نشر تقرير للجنة يكشف أسماء الدول والجهات التي تنتهك قرارات حظر السلاح المفروض على ليبيا.

ونقلت وكالات أنباء عن ستر قوله في تصريحات: “العديد من وفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة طلبوا نشر محتويات التقرير”.

وأشار إلى أن نشر التقرير سيؤدي إلى كثير من الشفافية، وسيسهم في فضح منتهكي قرارات حظر السلاح ولومهم، وفق قوله.

ولفت رئيس لجنة العقوبات إلى أن نشر التقرير يساعد العملية السياسية في ليبيا، ويتفق مع عمل لجان العقوبات الأخرى المفروضة على بعض الدول.

ونوه بأن لجنة العقوبات لم تصل إلى إجماع بشأن نشر التقرير لأن جميع الأعضاء يجب أن يوافقوا على ذلك.