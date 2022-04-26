روسيا وبيلاروسيا تبدآن مناورات عسكرية

بدأت روسيا وبيلاروسيا مناورات عسكرية مشتركة اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة 4 أيام، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن المناورات المشتركة ستقام في بيلاروسيا من 26 إلى 29 أبريل الجاري، بمشاركة ممثلين عن القوات المسلحة لروسيا الاتحادية.

يشار إلى أن البلدين الحليفين أجريا مناورات عسكرية في فبراير الماضي، في الأيام التي سبقت الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة “تدخلا في سيادتها”.