روسيا وسوريا تتعاونان في كشف «خلايا إرهابية» دولية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الثلاثاء، إحباط مخطط إرهابي واسع كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، وفككت خلية إرهابية نفذت أنشطة سرية في عدة محافظات، ضمن حملة أمنية متزامنة.

وقال مصدر في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء السورية، إن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على جميع عناصر الخلية وضبط أسلحة بحوزتهم، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود مستمرة لـ”ضرب أوكار الخلايا النائمة، وتجفيف منابع الإرهاب، والتصدي لأي تهديدات تمس أمن المواطنين وسلامة البلاد”.

وأشار المصدر إلى أن العملية جرت في عدة محافظات سورية، في إطار حملة أمنية شاملة، ما يعكس استعداد الأجهزة الأمنية السورية لمواجهة أي تهديدات إرهابية محتملة بشكل استباقي.

في السياق ذاته، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية في إقليم كراسنودار إحباط أنشطة خلية سرية تابعة لمنظمة إرهابية دولية، كانت تقوم بتجنيد أشخاص بغرض إرسالهم إلى سوريا لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأوضح البيان أن الخلية ضمت مواطنين من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، وتم اعتقال ثلاثة من أعضائها، وتفتيش منازلهم، حيث ضبطت منشورات متطرفة محظورة وأجهزة اتصال.

وأعلنت إدارة مكافحة الإرهاب الروسية فتح قضايا جنائية بحق المعتقلين بتهم التحريض على المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية، والمساعدة والتحضير للمشاركة فيها، وتصل العقوبة القصوى في هذه المواد إلى السجن لمدة 20 عامًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، وتعكس تعاون الأجهزة الأمنية السورية والروسية في التصدي للتهديدات الإرهابية العابرة للحدود، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة ومنع أي نشاط يهدد سلامة المواطنين والمصالح الوطنية.

قوى الأمن الداخلي السورية توقف الفنان معن عبد الحق بدمشق

أوقفت قوى الأمن الداخلي السورية، اليوم الثلاثاء، الفنان السوري معن عبد الحق في دمشق، في خطوة أثارت اهتمام وسائل الإعلام والجمهور، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول ملابسات التوقيف أو الأسباب المباشرة وراءه حتى الآن.

وجرت عملية التوقيف ضمن إجراءات أمنية في العاصمة السورية، وسط غياب بيان رسمي مفصل يوضح طبيعة التهم الموجهة إلى عبد الحق أو خلفيات التحقيق الجاري معه.

ويُعرف معن عبد الحق على نطاق واسع في الدراما السورية، خاصةً من خلال دوره الشهير في شخصية “صطيف” ضمن مسلسل “باب الحارة”، الذي اكتسب شهرة واسعة بين الجمهور العربي.

كما ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بمواقف سياسية أثارت جدلاً واسعًا، لا سيما دعمه العلني للنظام السوري السابق، ما جعله محط متابعة إعلامية مستمرة.

وقد أثار خبر توقيفه تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط ترقب صدور توضيحات رسمية تكشف ملابسات القضية والإجراءات القانونية المتخذة بحقه، في وقت يواصل فيه المتابعون متابعة أي تطورات حول الحادثة.