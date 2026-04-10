روسيا.. وقف القتال في جميع الجبهات خلال «عيد الفصح»

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق نار مؤقت بمناسبة عيد الفصح، يشمل جميع الجبهات، وذلك خلال الفترة من الساعة الرابعة مساء يوم 11 أبريل وحتى نهاية يوم 12 أبريل بتوقيت موسكو.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن القرار صدر عن القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، بمناسبة اقتراب عيد الفصح الأرثوذكسي، المعروف بعيد القيامة المجيدة.

وأوضح البيان أنه تم إصدار تعليمات إلى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف بوقف العمليات العسكرية خلال فترة الهدنة في مختلف مناطق القتال.

وأكد الكرملين أن القوات الروسية ستظل في حالة تأهب لمنع أي استفزازات محتملة أو أعمال عدائية خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت.

كما أعربت موسكو عن توقعها بأن يحذو الجانب الأوكراني حذو روسيا في إعلان التهدئة خلال الفترة ذاتها، بما يساهم في خفض التصعيد الميداني.

ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسط محاولات متكررة لفرض هدنات مؤقتة خلال المناسبات الدينية، كان آخرها هدنة مماثلة في العام الماضي.

وتشير موسكو إلى أن تلك الهدنة السابقة شهدت انتهاكات واسعة من الجانب الأوكراني، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية بعد انتهاء وقف إطلاق النار.