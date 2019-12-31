رومانيا.. احتراق سيدة أثناء عملية جراحية

أمراة توفيت بطريقة غريبة [عربي نيوز]

بالتأكيد سمع كثيرون منا عن وفاة شخص ما أثناء خضوعه لعملية جراحية، لأسباب عديدة ومختلفة، غالبيتها مرضية، مثل توقف عضلة القلب أو هبوط حاد في الجهاز التنفسي وغيرها، بالإضافة إلى وجود بعض الأخطاء الطبية المؤدية إلى الوفاة.

ورغم سماع الكثيرين منا بالمثل القائل “تعددت الأسباب والموت واحد”، إلا أن السبب الذي أفضى إلى وفاة امرأة أثناء عملية جراحية، لا يمكن تصوره، وربما لم يسمع به أحد من قبل.

ففي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة وفاة سيدة بعد أن “أشتعلت فيها النيران أثناء عملية جراحية”، في قضية ألقت الضوء على جودة النظام الصحي الروماني.

وقالت الوزارة إن المريضة، التي كانت تعاني من مرض سرطان البنكرياس، توفيت الأحد بعد إصابتها بحروق بنسبة 40 في المئة من جسدها، عندما استخدم الجراحون مشرطا كهربائيا، على الرغم من أنها كانت تعالج أثناء ذلك بمطهر يحتوي على الكحول.

وقال السياسي الروماني إيمانويل أنجوريانو، على صفحته على فيسبوك، نقلا عن الطاقم الطبي في مستشفى فلورياسكا للرعاية العاجلة في بوخارست، إن الاتصال بمادة مطهرة قابلة للاشتعال تسبب بانطلاق شرارة واندلاع حريق، الأمر الذي أدى إلى احتراق المرأة المريضة مثل “شعلة”.

وأثناء اندلاع النار في المريضة، البالغة من العمر 66 عاما، قامت ممرضة بإلقاء دلو من الماء على المرأة لمنع انتشار الحريق، بحسب ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وأشارت وزارة الصحة الرومانية إلى أنها ستحقق في “الحادث المؤسف” الذي وقع يوم الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري.

وذكر وكيل وزارة الصحة الروماني هوراتيو مولدوفان: “كان يجب على الجراحين أن يدركوا أنه يحظر استخدام مطهر يحتوي على الكحول أثناء العمليات الجراحية التي تتم باستخدام مشرط كهربائي”.

من جهتها، قالت أسرة الضحية، إن الطاقم الطبي أبلغها بوقوع “حادث” أفضى إلى الوفاة، مشيرة إلى أنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل.