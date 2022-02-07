روما: الاستقرار واحترام حقوق الإنسان أولوية في ليبيا

التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، في العاصمة الإيطالية روما، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز،

وبحسب ما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، فإن اللقاء يأتي لإطلاع الجانب الإيطالي على آخر المستجدات بشأن الوضع في ليبيا.

وقال دي مايو “التقيت اليوم في روما المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز لإطلاعنا على الوضع في ليبيا.. تواصل إيطاليا العمل بأقصى قدر من الالتزام في هذا الملف”.

وشدّد الوزير الإيطالي على أن “الأمن في البحر الأبيض المتوسط، والاستقرار الليبي، واحترام حقوق الإنسان في ليبيا هي من أولويات إيطاليا”

وأضاف دي مايو: “علاوة على ذلك، فإن تولي مسؤولية الآخرين هي الرسالة التي كررها البابا فرنسيس أمس، وكذلك في ليبيا أنه من الملح مواجهة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، فهو هدف يبقى في صميم عمل إيطاليا.. لن نتمكن من مواجهة هذه المأساة إلا بالبقاء متحدين وبأقصى قدر من مشاركة الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع شركائنا الدوليين.. نحافظ على الاهتمام عاليا”.