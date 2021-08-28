روما: التعاون مع روسيا محوري بشأن ليبيا

شدّد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، على أن “التعاون مع موسكو أمر محوري بشأن ليبيا”.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن دي مايو قوله، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية الإيطالية، أمس الجمعة، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: “لقد أكدت التزام إيطاليا باستقرار البلاد الدائم وشاطرت الحاجة الماسة من جانب المجتمع الدولي لمواصلة دعم المفاوضات الليبية الداخلية”.

وأشار الوزير الإيطالي إلى”أهمية انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا”.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه من المهم في الأزمات الحالية في ليبيا وشمال أفريقيا أن يكون هناك انسحاباً تدريجياً ومنسقاً للوحدات العسكرية.

وأضاف لافروف، أنه ناقش مع نظيره الإيطالي، الأزمات الحالية في ليبيا وشمال إفريقيا، وشدّد على أن “الانسحاب التدريجي والمنسق والمتزامن” للوحدات العسكرية يعد أمراً مهماً.