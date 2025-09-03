روما تستضيف محادثات غير معلنة بين ممثلين عن الدبيبة وحفتر

كشفت صحيفتا “كوريري ديلا سيرا” و”لا ريبوبليكا” الإيطاليتان عن عقد اجتماع غير معلن في العاصمة روما جمع ممثلين عن طرفي الأزمة الليبية، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على تحرك دبلوماسي جديد لإحياء قنوات التواصل بين الأطراف.

وبحسب التقارير، شارك في الاجتماع المغلق إبراهيم الدبيبة، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وصدام حفتر، إلى جانب مسعد بولس، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت التقارير الإعلامية أن الاجتماع عُقِد في أجواء من السرية وبترتيبات أمنية مشددة، فيما اكتفت إيطاليا بلعب دور المسهّل لهذه المحادثات، بينما تتولى الولايات المتحدة وقطر قيادة الجهود الهادفة إلى تهدئة الأوضاع ومنع أي تصعيد جديد.