روما تعرب عن آملها في تحديد موعد جديد للانتخابات

أعرب رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي عن أمله في تحديد موعد جديد للانتخابات المزمع إجرائها في ليبيا، والتي أعلن رسمياً إرجاءها.

وقال دراغي في مؤتمر الصحفي إنّ إيطاليا وأوروبا بذلتا قصارى جهدهما لمواكبة المسيرة نحو الديمقراطية في ليبيا وستستمران بفعل كل ما بوسعهما.

وأشار دراغي أنّ الإخفاق في إجراء الانتخابات التي كان من المقرر أن تجري بعد يومين، قد اعتمد على تعقيدات مؤسسية ليبية، موضحا أنّ الوضع لا يزال مشتتا للغاية بين مراكز القوة المختلفة في البلاد.

وأضاف دراغي أنّه يجب اليوم أن نأمل باستئناف عملية التشاور السياسي، ومتابعة الحوار بين مختلف مراكز القوى الليبية، وصولا إلى تحديد موعد جديد للانتخابات.

ولفت رئيس الوزراء الإيطالي أنّ روما لديها التزام من قبل الأمم المتحدة، من خلال المنظمة الدولية للهجرة، بالعمل على مساعدة ليبيا فيما يتعلق بالهجرة إليها من البلدان الأخرى.