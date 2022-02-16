روما تُؤكد على ضرورة إيجاد مسار واضح وشفاف وغير طويل للانتخابات

قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني إنّ هناك حاجة ماسة للاتفاق مع الليبيين على مسار واضح وشفاف وغير طويل للغاية نحو الانتخابات، وهذا هو السبيل الوحيد لمنع زعزعة الاستقرار في ليبيا.

وأردفت سيريني بحسب وكالة نوفا الإيطالية أنّ الوضع في ليبيا مقلق للغاية على الدوام، وإنّه مقلق بشكل خاص في الوقت الحالي، مضيفة أنّه من الواضح أنّ تأجيل الانتخابات خلق حالة من عدم اليقين.

وأوضحت سريني أنّ المجتمع الدولي وإيطاليا، يعتقدان أنّ هناك حاجة ماسة للاتفاق مع الليبيين على مسار واضح وشفاف وغير طويل للغاية نحو الانتخابات.

وأكدت سيريني أنّ هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع زعزعة استقرار ليبيا مرة أخرى إلى مستوى يعيد عقارب الساعة إلى الوراء مشيرة إلى أنّه في السنوات الأخيرة كان لدينا عنصر من الاستقرار النسبي مع حكومة تم الاعتراف بها من قبل إيطاليا جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي.

وشددت سيريني أنّ إجراءات اتخاذ القرار في ليبيا معقدة للغاية، قائلة «إنّنا نتابع باهتمام كبير وندعم بكل وسيلة عمل الأمم المتحدة ضمن الخطوط التي وضعنا أنفسنا فيها كأوروبيين في عملية برلين».