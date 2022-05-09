روما تُجدد دعمها لإجراء الانتخابات في ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الاثنين، بديوان المفوضية في طرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وقدم السفير في مستهل اللقاء، تعازيه لمجلس المفوضية في ضحايا التفجير الإرهابي الذي طال مبنى المفوضية في الثاني من مايو 2018، مستذكرا هذه الواقعة الأليمة التي مرت ذكراها الرابعة قبل أيام، بحسب ما نقل الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات.

ودعا سفير إيطاليا إلى تجاوز كافة المختنقات من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي التي ترجمتها إحصائيات الناخبين والمرشحين والتجاوب الكبير الذي أبدته كافة الأطياف الوطنية نحو الانتخابات.

وبحث اللقاء مستجدات المشهد السياسي الليبي، وسُبل دعم المجتمع الدولي للعملية الديمقراطية في ليبيا، حيث أعرب عن استعداد حكومته لتقديم الدعم الفني والاستشاري للرفع من جاهزية المفوضية، في حال توافق الأطراف السياسية على إجراء عملية انتخابية في الفترة القادمة.