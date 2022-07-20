روما تُجدد دعمها لتحقيق الاستقرار في ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيبّي بُوتشينو غريمالدي.

ويأتي اللقاء لبحث أخر تطورات المشهد السياسي، وسُبل الوصول إلى حل الأزمة السياسية في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

ورحب النائب، بالسفير الإيطالي، مشيداً بالمساعي الدبلوماسية الإيطالية ضمن المجموعة الدولية، للخروج من المختنق السياسي الراهن، مستعرضاً جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار والسلام، وصولاً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها كل الليبيين، مشدداً على أهمية إنجاز المسار الدستوري أولاً، مشيراً إلى استمرار مشاورات المجلس الرئاسي، مع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، حول إنجاز خارطة الطريق نحو الاستحقاقات الانتخابية، في إطار مبادرته لإنهاء الأزمة.

بدوره أكد السفير، استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار في ليبيا، والذهاب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، مشيداً بالرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، التي أطلقها المجلس مؤخرا، داعياً إلى تظافر جميع الجهود، للمضي بخطوات ثابتة نحو إعادة بناء الدولة.