روما تُعرب عن قلقها إزاء الأزمة الليبية

أفاد وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، بأن هناك قلقا كبيرا حول ليبيا، مشيرا إلى أنهم يعملون بشكل مكثف مع جميع دبلوماسييهم بشأن القضية الليبية.

جاء ذلك في خطاب لتاياني حول ليبيا في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر سفراء إيطاليا إلى العالم الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية في روما يومي 21 و22 ديسمبر 2022 بمشاركة أكثر من 100 سفير إيطالي في الخارج.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن وزير خارجية إيطاليا قوله: “نعمل بشكل مكثف أيضاً مع جميع دول شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء لأننا نعتبرها أولوية، وكذلك لحل قضية الهجرة. ولكن ليس هذا فقط، بل نعمل على وجود أكبر من أي وقت مضى لبلدنا في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.