روما: نعمل على 360 درجة لاستعادة التبادل التجاري مع ليبيا

أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، إنها تعمل على نطاق 360 درجة لاستئناف النشاط التجاري مع ليبيا.

وفي مداخلته خلال حدث نظمته صحيفتي “فاينانشيال تايمز” البريطانية و”إل سولي 24 أوري” الثلاثاء، قال الوزير دي مايو، إن “هذا لم يكن ممكناً لولا عامين من العمل الإيطالي لدعم عملية السلام”، وفق قوله.

وأضاف: “لدينا الآن حكومة تريد المزيد من الحضور الإيطالي في ليبيا وسنلبي طلبها هذا”.

وذكّر دي مايو بأن “ليبيا ما قبل الحرب كانت تحظى بنشاط تصدير من إيطاليا بقيمة 15 مليار يورو، واليوم نحن عند ملياري يورو فقط بعد 10 سنوات من التوترات”، بحسب ما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

وأستدرك رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “لكن يمكننا استعادة هذا الهامش، حتى من وجهة نظر الجنوب أيضاً”.

واختتم وزير الخارجية الإيطالي بالقول، “إنها منصة تطل على البحر الأبيض المتوسط ​​يمكنها جذب الاستثمارات”.