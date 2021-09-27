روما: نعمل مع الأمم المتحدة للوصول إلى الانتخابات في ليبيا

شدّد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على أن إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر نهاية العام الحالي ليس عملا مستحيلا.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن دي مايو قوله، في مقابلة مع القناة الثالثة العامة (Rai3) ردا على سؤال حول إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا: “البعض يقول إنها يوتوبيا، لكن تخيل حكومة وحدة وطنية قبل عام كان من الممكن أن يكون أيضا يوتوبيا إلا أنها موجودة الآن”.

وتحدث دي مايو عن جهات، لم يسمها، تحاول عرقلة الاستحقاق الانتخابي في ليبيا ، وقال: “لكن إذا أراد الشعب الليبي الانتخابات، فيجب منحها لهم”، وأيضا من “خلال البدء في إخراج كل القوات الاجنبية والمرتزقة، التي قاتلت بعضها البعض في ليبيا في السنوات الأخيرة”.

وأضاف الوزير الإيطالي: “الآن نريد إخراج القوات الأجنبية مثل التركية، وفاغنر الروس، والمرتزقة الأجانب المنتشرين في البلاد”.

وأردف: “ليبيا لم تعد اليوم في حاجة إلى قوات عسكرية بل إلى انتخابات 24 ديسمبر”.

وأشار دي مايو إلى أن الدبلوماسية الإيطالية تعمل مع الأمم المتحدة “للوصول إلى الانتخابات في ليبيا.