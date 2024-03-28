رومي القحطاني.. أول سعودية تشارك بمسابقة ملكة جمال الكون

أعلنت عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني عن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون 2024، التي ستقام في المكسيك في سبتمبر المقبل، لتكون أول سعودية تشارك في هذه المسابقة العالمية.

وسبق لرومي أن مثلت السعودية في مسابقات عدة أبرزها ملكة جمال آسيا في ماليزيا، وملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال أوروبا، وملكة جمال الوحدة العربية، وملكة جمال الشرق الأوسط. .

وكتبت القحطاني (27 عاما) في حسابها على إنستغرام، الذي يتابعه نحو مليون شخص “‏يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024. هذه ‏أول مشاركة للمملكة العربية السعودية”.

وتأتي مشاركة القحطاني بعد مشاركة ملكة جمال البحرين لعام 2023 لجين يعقوب، التي كانت أول امرأة تمثل بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون عام 2023 التي نظمت في دولة السلفادور.

القحطاني حاصلة على بكالوريوس في طب الأسنان، وتتقن الإنجليزية والفرنسية والعربية.