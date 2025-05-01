رونالدو بعد السقوط الآسيوي: الحلم مؤجل والدعم لا يُنسى

خيبة أمل جديدة تلقاها البرتغالي كريستيانو رونالدو وجماهير النصر السعودي، بعد الهزيمة المثيرة التي تعرّض لها الفريق أمام كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 3-2، في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، في المباراة التي احتضنها ملعب “الإنماء”.

وعلّق رونالدو على الخسارة من خلال منشور عبر حسابه في منصة “إكس”، قال فيه: “أحيانًا، لا يأتي الحلم في موعده. فخور جدًا بما قدمناه، وبالروح التي أظهرها الفريق على أرض الملعب”.

وأضاف: “كل الشكر لجماهيرنا الرائعة التي لم تبخل بالدعم، ووقفت معنا في كل لحظة. دعمكم لا يُقدّر بثمن”.

وتُمثل هذه النتيجة ضربة موجعة لآمال جماهير النصر، التي كانت تأمل بتحقيق اللقب القاري الأول في تاريخ النادي، بعد سنوات من الانتظار، منذ خسارة نهائي 1995، كما أن الخسارة تُعمّق من جراح رونالدو، الذي لم ينجح بعد في قيادة الفريق إلى أي إنجاز آسيوي منذ قدومه إلى السعودية.

ورغم الأداء المتذبذب، لا يزال النصر ضمن دائرة المنافسة على لقب الدوري، رغم تأخره بثماني نقاط عن الاتحاد المتصدر، وسط صراع شرس مع الهلال والاتحاد على القمة.

يذكر أنه ورغم بلوغه 39 عامًا، واصل كريستيانو رونالدو تألقه في 2024، حيث تصدّر قائمة هدافي الدوري السعودي لفترات طويلة، وقاد النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا ونهائي كأس السوبر، كما ساهم في تأهل منتخب البرتغال إلى يورو 2024، محافظًا على مكانه في التشكيلة الأساسية، وحصد عدة جوائز فردية، أبرزها “لاعب الشهر” في الدوري السعودي، مما يؤكد استمرارية تأثيره الكبير داخل الملعب.

I’m not sure about anyone else, but that line “Leave the football before the football leaves you” fits Ronaldo a little too perfectly 😭😭

pic.twitter.com/SFtnKUWJeA — ACE (fan) (@FCB_ACEE) April 30, 2025

Sometimes the dream has to wait. I’m proud of this team and everything we gave on the pitch. 🟡🔵



Thank you to all the fans who believed in us and stood by us every step of the way. Your support means the world. 🙏 pic.twitter.com/sLP6k4ihrH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 30, 2025