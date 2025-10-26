رونالدو: سعيد بمساعدة الفريق والوصول إلى 950 هدفًا ومتعطش للمزيد

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مطاردة هدفه الألف في مسيرته الاحترافية بعدما سجل هدفه رقم 950 ليقود فريقه النصر السعودي للفوز على الحزم بنتيجة 2-0، مساء السبت، في إطار الجولة السادسة من دوري “روشن” السعودي للمحترفين.

جاء هدف رونالدو في الدقيقة 88 من زمن المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، واحتفل اللاعب بالهدف على منصته الرسمية “إكس”، معلقًا: “سعيد بمساعدة الفريق على الفوز، والوصول إلى 950 هدفًا، متعطش للمزيد دائمًا”.

وبهذا الهدف ارتفع رصيد رونالدو من الأهداف هذا الموسم إلى 6 أهداف، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الهدافين خلف زميله جواو فيليكس المتصدر بـ9 أهداف، والنرويجي جوشوا كينغ مهاجم الخليج بـ7 أهداف.

هذا الفوز عزز مكانة النصر في الدوري وأكّد قدرة رونالدو المستمرة على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة.

🚨🚨🚨🚨🚨 تاريخي:



الأسطورة كريستيانو رونالدو يصل لهدفه رقم 950 في مسيرته 👑🐐 pic.twitter.com/H5WLRbUiX8 — عالم القوت (@GOATTWORLD) October 25, 2025