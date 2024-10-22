«رونالدو» ورفاقه يحتفلون بذكرى ميلاد مدرب النصر

احتفل لاعبو النصر السعودي بعيد ميلاد المدير الفني للفريق الإيطالي ستيفانو بيولي الذي يصادف 20 أكتوبر الجاري.

ونشر فريق “العالمي” على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” فيديو من الاحتفاء بمناسبة بلوغ المدرب الإيطالي عامه الـ59 وعلق قائلا: “بعد نهاية الاجتماع، قرر نجومنا مفاجأة المدرب والاحتفال بيوم ميلاده أمنياتنا بسنة سعيدة للسيد بيولي ومليئة بالنجاحات”.

وكان لاعبو النصر قد خاضوا حصة تدريبية أخيرة قبل السفر إلى دبي لمواجهة استقلال طهران الإيراني الثلاثاء المقبل وضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويسعى النصر بقيادة مدربه الإيطالي لتحقيق الفوز السابع على التوالي بعدما فاز في جميع مبارياته منذ تعيين بيولي مدربا للفريق.

وتولى بيولي تدريب فريق “العالمي” في سبتمبر الماضي بعد إنهاء عقد المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

بعد نهاية الاجتماع 👀

قرر نجومنا مفاجأة المدرب والاحتفال بيوم ميلاده 🤩



أمنياتنا بسنة سعيدة للسيد بيولي ومليئة بالنجاحات 🎈 pic.twitter.com/OogcWKQBCy — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 20, 2024