«رونالدو» يتحدث عن موعد الاعتزال

تحدث أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، عن موعد اعتزاله في تصريحات عقب مباراة منتخب بلاده ضد بولندا، التي سجل فيها هدفين وقاد فريقه للفوز بخماسية لهدف.

وقال نجم النصر السعودي، الذي سيبلغ الأربعين من عمره في فبراير المقبل، إنه يفكر في “الإبطاء قليلا.. وربما الاعتزال”، مؤكدا أنه لن يتجه إلى المجال الإداري بعد نهاية مسيرته في الملاعب.

ونقل موقع “غول” الرياضي تصريحات رونالدو، التي قال فيها: “أرغب في الاستمتاع فقط، أما عن التخطيط للاعتزال.. لو كان لابد من ذلك فسيكون في غضون عام أو عامين.. لا أعلم”.

وتابع: “أبلغ الأربعين قريبا.. وأريد حقا الاستمتاع، وكلما وجدت الحافز سأواصل. سأعتزل في اليوم الذي أفقد فيه الحافز”.

كما أوضح النجم البرتغالي أنه لا يرى نفسه مدربا لأحد الفرق، قائلا: “هذا ليس ضمن خططي”.

وسجل رونالدو على هدفين أحدهما من مقصية رائعة في شباك بولندا، في مباراة فاز فيها منتخب البرتغال بـ5 أهداف لهدف ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية.